Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 13 июня 2020

Главное: По состоянию на 9-00 13 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 7 650 513, смертей ‒ 425 858, а выздоровлений ‒ 3 629 772. В Украине же выявлено 29 753 инфицированных, зарегистрировано 870 смертей и 13 567 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 048 986 (смертей ‒ 114 669), Бразилии ‒ 828 810 (41 828), России ‒ 510 761 (6 705), Индии ‒ 308 916 (8 884), Великобритании ‒ 294 402 (41 566), Испании ‒ 243 209 (27 136), Италии ‒ 236 305 (34 223), Перу ‒ 214 788 (6 088), Франции ‒ 193 220 (29 377), Германии ‒ 187 226 (8 783), Иране ‒ 182 525 (8 659), Турции ‒ 175 218 (4 778), Чили ‒ 160 846 (2 870), Мексике ‒ 139 196 (16 448), Пакистане ‒ 132 405 (2 551), Саудовской Аравии ‒ 119 942 (893), Канаде ‒ 99 595 (8 124), Китае ‒ 84 228 (4 638), Бангладеш ‒ 81 523 (1 095), Катаре ‒ 76 588 (70), ЮАР ‒ 61 927 (1 354) и Бельгии ‒ 59 819 (9 646).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 12 июня 2020 года сообщалось, что жена президента Украины Владимира Зеленского ‒ Елена ‒ заразилась коронавирусом.

А 4 июня 2020 года британские ученые объяснили специфику смертельной опасности коронавируса.