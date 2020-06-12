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Митрополит Антоний объяснил, почему пост - это проявление любви

Митрополит Антоний объяснил, почему пост - это проявление любви

Главное: С помощью поста человек выражает свою любовь к Богу. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Молитва и пост — это не наказание, не штраф за нарушение и плохое поведение, а добровольный знак внимания к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), рассуждая о том, зачем необходимо поститься.

«Пост — это проявление любви. Мы выделяем время на вдумчивую молитву, делаем усилие над собой, отказываясь от определенных вещей в пост, и это становится нашим способом выражения любви. Но если нет радости в наших маленьких подвигах, то они, скорее всего, бессмысленны», — объяснил митрополит Антоний.

По его словам, настоящий пост и молитва является способом человека угодить Богу.

«Только настоящая любовь способна на выражение чувств. Нет любви — нет радости. А значит, нет ни общения с Богом, ни молитвы, ни поста. Любовь — это труд и награда одновременно. Путь любви — трудный, и осилить его сможет тот, кто не побоится испытаний и трудностей», — подчеркнул владыка.

Он рассказал, что пост нужен прежде всего самому человеку.

«Наши молитвы и пост — это внутреннее желание угодить Господу, но нужны они в первую очередь не Богу, а нам самим. Изливая потоки любви из своего сердца, мы пополняем свои резервы еще большим количеством живой воды, источаемой из Источника Жизни. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Это аксиома», — заключил архиерей.

В тему: Ранее в УПЦ рассказали, как правильно провести Петров пост.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия

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