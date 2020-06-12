Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Главное: У первой леди страны обнаружен коронавирус. Где она его подхватила — не известно.

Детали: Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Об этом она сама написала на своей страничке в Facebook.

Чувствует себя она хорошо и у нее нет никаких симптомов болезни.

Владимир Зеленский и дети прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Елена Зеленская пишет, что придерживалась карантина и проходила тестирование на коронавирус регулярно. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно заразилась первая леди — пока неизвестно. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования, им советуют пройти тестирование.

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