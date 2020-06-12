Главные новости за 12 июня 2020 года

- За минувшие сутки в Украине зафиксировано 683 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Ни одного случая болезни не выявлено в Луганской и Херсонской областях.

- Несмотря на карантин, в Киеве бушует нелегальная торговля. Полиция реагирует крайне неохотно.

- Из-за непогоды в Украине пострадали люди в Львовской и Волынской областях. Сотни населенных пунктов остались без электричества.

- Курс гривны окреп к концу нынешней недели. Котировки валют публикует НБУ.

- Уже с 2025 года все офицеры нашей армии будут знать английский язык. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

- Популярный французский журналист Николя Бавре предрек развал США. Он сравнил американскую ситуацию с гибелью СССР.