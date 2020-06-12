Украинских офицеров обяжут знать английский язык

Главное: Уже с 2025 года все офицеры нашей армии будут знать английский язык. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Детали: Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что к 2025 году все офицеры украинской армии будут знать английский язык. Как передает «Интерфакс-Украина», он провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером.

Руслан Хомчак поведал: «Мы поставили амбициозную задачу: с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием прохождения службы в Вооруженных силах Украины».

По его словам, «достижение совместимости со странами-членами НАТО и наращивание боевых возможностей является приоритетом развития ВСУ».

В тему 28 мая 2020 года сообщалось, что министр обороны разослал в военкоматы важное для призывников письмо.