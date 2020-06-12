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Карантин в Киеве собираются усилить

Карантин в Киеве собираются усилить

Главное: В Киеве собираются усилить карантин в связи с эпидемиологической ситуацией. Решение будут принимать сегодня.

Детали: В связи с эпидемиологической ситуацией в Киеве собираются усилить карантинные меры. Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, у киевской власти есть три сценария развития. «По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего», — заявил он.

Бондаренко говорит, что летний сезон не принес уменьшения количества больных, поэтому ослабление карантина будут пересматривать. «Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня», — заявил он, добавив, что сегодня состоится штаб ЧС города, на котором будут принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.

«По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона — мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт», — сказал он.

Субъективной стороной он назвал то, что многие украинцы решили, что с моментом, когда они могут выйти на работу, для них карантин закончился.

Также Бондаренко заявил, что сегодня на заседании штаба также могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей, или полное их закрытие. При этом вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что если в Киеве будет показатель 24 больных на 100 тысяч населения, то город будет вынужден вернуть часть карантинных ограничений.

В частности, в Киеве могут возобновить ограничения относительно мест большого скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков, детских садов.

Кроме того, Кличко призвал правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантина, потому что многие люди не соблюдают даже элементарных правил.

Сейчас показатель по заболеваемости составляет 16 человек на 100 тысяч населения.

В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 683 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Ни одного случая болезни не выявлено в Луганской и Херсонской областях.

Тэги: Киев, общество, карантин, новости Украины, коронавирус

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