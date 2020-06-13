13 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, этот день в истории Украины и мира, у кого сегодня именины

Сегодня, 13 июня во всем мире празднуют День швейной машинки. В Украине 13 мая — День города Изюма и города Севастополя.

Какой церковный православный праздник отмечается 13 июня

Сегодня, 13 июня, православные чтят:

— память апостола от семидесяти Ерма (Ермия) (I);

— память мученика Ермия Команского (II);

— память мученика Философа Александрийского (III);

— память священномученика Философа Орнатского, пресвитера, и сыновей его мучеников Бориса и Николая (1918);

священномученик Философ

— празднование в честь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена».

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 13 июня

13 июня на международном уровне отмечается:

— День швейной машинки. В 1755 году родился Чарльз Фридрих Визенталь, которому принадлежит идея двухконечной иглы с ушком на конце. В 1790 году Томас Сэйнт уже задумался о настоящей революции в шитье, а в 1829 году Бартелеми Тимоннье изобрел и запатентовал полнофункциональную швейную машину.

— Международный день распространения информации об альбинизме,

— Всемирный день вязания на публике.

13 июня также отмечается:

— в России — День пивовара и День мебельщика,

— у католиков День святого Антония

— в Великобритании — День рождения монарха

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 13 июня

13 июня в Украине отмечают:

— День Севастополя. Этот город-герой, расположен на черноморском побережье Крымского полуострова. Это город государственного значения Украины.



— День Изюма. Город областного значения, Изюм, расположен в юго-восточной части Харьковской области.

13 июня в Украине родились такие известные люди:

— писатель Марко Черемшина (1874).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 13 июня

13 июня 1752 года Логстаунским договором исконные земли американских племен ирокезов и делаваров к югу от реки Огайо переданы в распоряжение английской колонии Вирджиния.

13 июня 1782 года в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство. Казнена Анна Гельди.

Анна Гельди — «последняя ведьма» Швейцарии

13 июня 1892 года в Киеве был пущен первый в Российской империи электрический трамвай.

13 июня 1917 года состоялось провозглашение «автономной Украины». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой.

13 июня 1918 года в Перми совершено убийство Михаила Александровича, первое из убийств членов свергнутой династии Романовых.

13 июня 1934 года в Венеции состоялась встреча Гитлера и Муссолини.

13 июня 1942 года президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб — позже ставшего ЦРУ.

13 июня 1966 года Папа Римский Павел VI отменил «Индекс запрещённых книг», введённый папой Павлом IV ещё в 1557 году.

13 июня 2000 года состоялась первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.

Именинники 13 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Ермий,

— Философ,

— Борис,

— Николай.