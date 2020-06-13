13 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, этот день в истории Украины и мира, у кого сегодня именины

Сегодня, 13 июня во всем мире празднуют День швейной машинки. В Украине 13 мая — День города Изюма и города Севастополя.
Какой церковный православный праздник отмечается 13 июня
Сегодня, 13 июня, православные чтят:
— память апостола от семидесяти Ерма (Ермия) (I);
— память мученика Ермия Команского (II);
— память мученика Философа Александрийского (III);
— память священномученика Философа Орнатского, пресвитера, и сыновей его мучеников Бориса и Николая (1918);
священномученик Философ
— празднование в честь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена».
Какой международный праздник и памятная дата отмечается 13 июня
13 июня на международном уровне отмечается:
— День швейной машинки. В 1755 году родился Чарльз Фридрих Визенталь, которому принадлежит идея двухконечной иглы с ушком на конце. В 1790 году Томас Сэйнт уже задумался о настоящей революции в шитье, а в 1829 году Бартелеми Тимоннье изобрел и запатентовал полнофункциональную швейную машину.
— Международный день распространения информации об альбинизме,
— Всемирный день вязания на публике.
13 июня также отмечается:
— в России — День пивовара и День мебельщика,
— у католиков День святого Антония
— в Великобритании — День рождения монарха
Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 13 июня
13 июня в Украине отмечают:
— День Севастополя. Этот город-герой, расположен на черноморском побережье Крымского полуострова. Это город государственного значения Украины.
— День Изюма. Город областного значения, Изюм, расположен в юго-восточной части Харьковской области.
13 июня в Украине родились такие известные люди:
— писатель Марко Черемшина (1874).
Знаменитые исторические события в мире и Украине 13 июня
13 июня 1752 года Логстаунским договором исконные земли американских племен ирокезов и делаваров к югу от реки Огайо переданы в распоряжение английской колонии Вирджиния.
13 июня 1782 года в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство. Казнена Анна Гельди.
Анна Гельди — «последняя ведьма» Швейцарии
13 июня 1892 года в Киеве был пущен первый в Российской империи электрический трамвай.
13 июня 1917 года состоялось провозглашение «автономной Украины». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой.
13 июня 1918 года в Перми совершено убийство Михаила Александровича, первое из убийств членов свергнутой династии Романовых.
13 июня 1934 года в Венеции состоялась встреча Гитлера и Муссолини.
13 июня 1942 года президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб — позже ставшего ЦРУ.
13 июня 1966 года Папа Римский Павел VI отменил «Индекс запрещённых книг», введённый папой Павлом IV ещё в 1557 году.
13 июня 2000 года состоялась первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.
Именинники 13 июня
Сегодня празднуют свои именины:
— Ермий,
— Философ,
— Борис,
— Николай.