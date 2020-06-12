Коронавирус в Украине начинает свирепствовать с новой силой

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 683 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Ни одного случая болезни не выявлено в Луганской и Херсонской областях.

Детали: По состоянию на 12 июня в Украине заразились COVID-19 еще 683 человека. Таким образом, второй день подряд в стране почти 700 новых случаев коронавируса, сообщает Центр общественного здоровья.

Всего за все время пандемии заразились 29753 человека. За минувшие сутки скончались еще 16 человек и в тот же день выздоровели еще 426 человек.

С высокими показателями по заболеваемости остаются город Киев, в котором 3766 случаев, а также Черновицкая область, в которой 3831 зараженный.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки зафиксировано во Львовской (112), Харьковской (52), Ровенской (56), Волынской (47), Винницкой (81) областях и Киеве (95). Ни одного случая болезни не выявлено в Луганской и Херсонской областях.

Отметим, что вчерашний антирекорд лишь на 6 случаев выше сегодняшней статистики.

Ситуация по регионам выглядит так:

— Винницкая обл. — 1317 (832 выздоровели)

— Волынская обл. — 1313 (378 выздоровели)

— Днепропетровская обл. — 983 (702 выздоровели)

— Донецкая обл. — 279 (122 выздоровел)

— Житомирская обл. — 1013 (540 выздоровели)

— Закарпатская обл. — 1506 (675 выздоровели)

— Запорожская обл. — 515 (322 выздоровели)

— Ивано-Франковская обл. — 1669 (1001 выздоровел)

— Киев — 3766 (1132 выздоровели)

— Киевская обл. — 1931 (648 выздоровели)

— Кировоградская обл. — 568 (453 выздоровели)

— Луганская обл. — 54 (45 выздоровели)

— Львовская обл. — 2526 (598 выздоровели)

— Николаевская обл. — 316 (206 выздоровели)

— Одесская обл. — 1065 (422 выздоровели)

— Полтавская обл. — 277 (256 выздоровели)

— Ровенская обл. — 2231 (1194 выздоровели)

— Сумская обл. — 204 (161 выздоровел)

— Тернопольская обл. — 1372 (1007 выздоровели)

— Харьковская обл. — 1426 (692 выздоровели)

— Херсонская обл. — 179 (174 выздоровели)

— Хмельницкая обл. — 529 (387 выздоровели)

— Черкасская обл. — 517 (352 выздоровели)

— Черновицкая обл. — 3831 (1200 выздоровели)

— Черниговская обл. — 366 (81 выздоровел).

В тему: В Украине может произойти вторая волна пандемии коронавируса. Впрочем, ее можно избежать, если люди не будут игнорировать существование инфекции.