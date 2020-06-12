Из-за непогоды пострадали жители двух западных областей Украины

Главное: Из-за непогоды в Украине пострадали люди в Львовской и Волынской областях. Сотни населенных пунктов остались без электричества.

Детали: Непогода, бушевавшая в четверг, 11 июня, в Львовской и Волынской областях, оставила без электричества жителей 241 населенного пункта. Об этом передает ГСЧС.

Сообщается, что причиной обесточивания стали дожди и сильный ветер, после чего сработали системы защиты линий электропередач.

В итоге без электричества остались две сотни населенных пунктов Львовской области и срок один – Волынской.

Продолжаются восстановительные работы усилиями бригад облэнерго.

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