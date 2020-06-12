Жара в Киеве уже обновила парочку древних температурных рекордов

Главное: В Киеве установлены два температурных рекорда. Такой жары в нашем городе не было 140 лет.

Детали: В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что всего за пару последних дней в Киеве были установлены два температурных рекорда.

Так, ночь на четверг, 11 июня, стала самой жаркой за 140 лет наблюдений: температура воздуха не опустилась ниже 20,6 градусов, что на 0,4 градуса выше прошлогоднего показателя.

Кроме этого в среду, 10 июня, среднесуточная температура воздуха в городе, по данным специалистов, составила 26,3 градуса – это на 0,3 градуса выше показателя 1885 года.

В тему 11 июня 2020 года сообщалось, что жара спадет: синоптики рассказали украинцам о погоде на следующей неделе.

1 июня 2020 года лето в Карпатах началось со снегопада.