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13 июня 2020 – народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

13 июня 2020 – народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

Сегодня, 13 июня – 165-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 31 мая юлианского календаря.

Продолжительность светового дня 13 июня составит 16 часов и 23 минуты.

13 июня Луна будет убывающая. Процент освещенности Луны - 53.8%.

Народные приметы, традиции и праздники 13 июня

13 июня в народе отмечается Еремей Распрягальник.

13 июня обычно заканчивался сев и наступал день Еремея Распрягальника. Говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает».

13 июня было принято было слушать кукушку. Если она часто и громко кукует — погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года.

13 июня также обращали внимание и на погоду. Дождь в этот день предвещал бедный урожай.

Также 13 июня обращали внимание на росу - чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче.

Погода, магнитные бури в Украине на 13 июня

13 июня в Украине будет жарко, местами облачно, в отдельных регионах возможны грозы и дожди.

13 июня в Киеве средняя температура +22° - +30°.

13 июня на Западе Украины +26° - +30°. 

13 июня на Востоке Украины +31° - +35°.

13 июня на Юге Украины +27° - +28°.

погода украина 13 июня

13 июня влажность атмосферного воздуха - 73%.

Магнитосфера 13 июня будет спокойная. Магнитных бурь не предвидится.

13 июня у чувствительных людей возможны обострения:

- заболеваний органов дыхания (затруднение дыхания, раздражение слизистой оболочки носа,

развитие простудных заболеваний),
- заболеваний опорно-двигательного аппарата (обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, боли в суставах).          

Тэги: погода, прогноз, приметы, магнитные бури

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