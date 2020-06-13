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Позитивный гороскоп на сегодня – 13 июня 2020 года

Позитивный гороскоп на сегодня – 13 июня 2020 года

Представляем вашему вниманию гороскоп на сегодня, 13 июня 2020 года. 13 июня предусматривает довольно благоприятный период для переосмысления накопленного опыта и составления планов на будущее. В субботу не предполагается особых взлетов, но и падения никому не угрожают. День удачен для новых знакомств и очистки своих мыслей от негатива.

Овен

У вас постоянно будут рождаться новые планы и интересные идеи. Такой пыл к выполнению дел даст вам хороший толчок для правильной постановки целей.

Телец

Для Тельцов могут возникать неожиданные проблемы, для решения которых придется пожертвовать свободным временем. Но все закончится хорошо.

Близнецы

Близнецам сегодня рекомендовано составить детальный план проведения дня на каждый час. Не позволяйте себе скучать и просиживать впустую время в соцсетях.

Рак

Раков сегодня ждет некоторый диссонанс. Вы захотите одновременно решать множество задач и быть социально активными, однако вам придется приложить немало усилий, чтобы перебороть свою лень.

Лев

13 июня удачный день, чтобы сконцентрироваться на семейных делах и вопросах личного характера. Свободное время уделите близким и родным.

Дева

13 июня вас ждет эмоциональный день. Чтобы не нервничать из-за чего-то, научитесь контролировать свои эмоции. Чтобы избежать неловких моментов — лучше смолчите.

Весы

В субботу Весам не стоит сильно переутомляться. Рекомендуется позаботиться о себе и ограничить физические нагрузки.

Скорпион

13 июня постарайтесь избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими. Успех сегодня будет сопровождать тех, кто четко знает, чего хочет.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют отстраниться от всего, что не нравится на работе, и посмотреть на все со стороны. Если то, что вы делаете, не приносит вам удовольствия — попробуйте найти другие варианты заработка.

Козерог

Благодаря своим позитивным эмоциям, Козерогам будет легко завоевать расположение людей и заручиться их поддержкой.

Водолей

13 июня замечательный день, чтобы уделить время карьере и решению амбициозных задач. Водолеи сегодня будут организованными и способными двигаться к своей цели.

Рыбы

Даже, если сегодня произойдет все не так, как вы хотели — не пеняйте на судьбу. Вероятно, это всего лишь один из ваших жизненных уроков.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».

Тэги: прогноз, гороскоп, развлечения

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