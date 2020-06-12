Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?

Главное: Несмотря на карантин, в Киеве бушует нелегальная торговля. Полиция реагирует крайне неохотно.

Детали: Несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, в Киеве продолжают массово нарушать правила торговли. На нелегальных торгашей «Фразе» сообщают наши читатели.

Так, вопиющая ситуация сложилась по улице Вышгородская, 44 (Оболонский район), где уже несколько месяцев торговцы со своими машинами захватили несколько участков асфальта.

Карантинные меры нарушаются тотально: никаких масок и перчаток, не говоря уже о средствах дезинфекции. После себя торгаши оставляют горы мусора.

При этом важно понимать, что овощи, фрукты и мясо продают не крестьяне, а перекупщики.

Примечательно, что, как говорят местные жители, только с 12 мая (за последний месяц) на линию 102 было подано более сотни (!) жалоб, но ни патрульная полиция, ни участковые не сумели решить проблему.

О нелегальной торговле сообщали и на горячую линию Национальной полиции (0-800-50-02-02), и на номер КГГА 15-51 – никакого результата.

При этом власти Киева говорят о том, что ситуация с коронавирусом в городе ухудшается, но никто ничего не делает.

В последние же три дня полиция вообще никак не реагирует на вызовы, попросту игнорируя жалобы.

Возможно, ситуация изменится после данной публикации?

В тему 14 мая 2020 года сообщалось, что карантин в Киеве торгашам не писан.