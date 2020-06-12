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На следующей неделе всю Украину обильно накроют грозы

На следующей неделе всю Украину обильно накроют грозы

Главное: Со следующей недели Украину накроют грозовые дожди. Об этом говорят синоптики.

Детали: В Гидрометцентре заявили, что уже со вторника, 16 июня, всю Украину накроют грозовые дожди. При этом будет тепло.

Как говорят синоптики, днем температура воздуха прогреется до 20-31, а ночью будет 11-17 тепла.

В Киеве пройдут дожди с грозами. Днем будет 25-27 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды в Украине:

Карта погоды в Украине

В тему 1 июня 2020 года лето в Карпатах началось со снегопада.

7 мая 2020 года в Украине повалил снег, ударили морозы.

Тэги: общество, погода, гроза, погодные условия, синоптики, новости Украины

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