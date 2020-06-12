«Развалятся как Советский Союз»: авторитетный французский журналист предрек «гибель» США

Главное: Популярный французский журналист Николя Бавре предрек развал США. Он сравнил американскую ситуацию с гибелью СССР.

Детали: Авторитетный французский журналист Николя Бавре в своей колонке для издания Le Figaro сравнил США с Советским Союзом и предрек развал американского государства.

Главной причиной такого варианта автор назвал «самоубийственную политику президента Дональда Трампа, ввергающего страну в атмосферу гражданской войны».

Николя Бавре, среди прочего, написал: «США переживают сегодня четыре кризиса одновременно».

По его словам, «эпидемия коронавируса стала для США новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней».

Журналист напомнил: «Это повлекло за собой рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%».

Также он пишет: «Убийство Джорджа Флойда полицейским спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие протесты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга».

Он утверждает: «Популизм Дональда Трампа с его намерениями прибегнуть к закону 1807 года о подавлении восстаний и доверить восстановление порядка в стране армии, вопреки основам правового государства и возражениям военного руководства, повергает США в хаос».

Как считает француз, «действиями в обход Конгресса, давлением на правосудие и армию Дональд Трамп уничтожает сложившуюся систему сдержек и противовесов».

В тему 9 июня 2020 года сообщалось, что букмекеры продолжают понижать шансы Трампа на второй срок.

3 июня 2020 года у Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление.