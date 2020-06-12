Курс гривны укрепился под конец недели

Главное: Курс гривны окреп к концу нынешней недели. Котировки валют публикует НБУ.

Детали: В пятницу, 12 июня, курс украинской гривны укрепился. Свежие котировки валют публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор установил следующие курсы валют на сегодня: американский доллар подешевел на четыре копейки до 26,60 гривен, а евро снизился в цене сразу на двенадцать копеек до 30,17 гривен.

В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.

23 апреля 2020 года Украине понизили «долгосрочный рейтинг дефолта».