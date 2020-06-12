Украинцев припугнули второй волной пандемии коронавируса

Главное: В Украине может произойти вторая волна пандемии коронавируса. Впрочем, ее можно избежать, если люди не будут игнорировать существование инфекции.

Детали: В Украине вторая волна пандемии коронавируса может произойти, но это зависит в первую очередь от самих людей. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает «РБК-Украина».

Он, в частности, заявил, что если перестать бороться с коронавирусом, если игнорировать существование коронавируса, он непременно о себе напомнит и может начаться вторая волна пандемии.

«Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно», — пояснил Степанов.

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