Бизнесмены Донетчины оплатили единого налога больше на 21 млн гривен по сравнению с прошлым годом

Субъекты хозяйствования Донецкой области, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, за январь-май 2020 года уплатили в местные бюджеты 426 миллионов гривен единого налога, что на 21 миллион превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, лидерами по уплате единого налога продолжают оставаться физические лица — предприниматели. Ими уплачено в местные бюджеты 309,7 миллионов гривен.

Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, в свою очередь юридическими лицами — плательщиками единого налога перечислено в местную казну 116,3 млн гривен, в том числе сельхозтоваропроизводителями области — плательщиками 4 группы — направлено 65,5 миллионов гривен в местные бюджеты.

«Главное управление ГНС в Донецкой области обращает внимание, что единый налог в полном объеме зачисляется в общий фонд местных бюджетов. Именно поэтому, перечисляя указанный налог своевременно и в полном объеме, предприниматели обеспечивают финансирование текущих потребностей и способствуют развитию своей общины», — отметила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, автовладельцы Донетчины оплатили более полутора миллиона гривен транспортного налога.