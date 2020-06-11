Главные новости за 11 июня 2020 года

— За минувшие сутки в Украине зафиксировано 689 новых случаев заболевания коронавирусом. Это является новым антирекордом в стране.

— В связи с тем, что в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом за сутки, Минздрав предложит определенные меры.

— Прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по малазийскому «Боингу» MH17 в июле 2014 года вблизи Донецка. Он якобы видел зенитно-ракетную установку, а также сам запуск ракеты.

— Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук уходит из Верховной Рады Украины. Это уже второй раз, когда Вакарчук складывает мандат народного депутата.

— Обнародованы новые схемы обмана аферистами пожилых людей и рекомендации, как обезопаситься от мошенников. Чтобы уберечь бабушек и дедушек, их дети должны взять за правило: регулярно звонить родителям и сообщать, что с ними все хорошо. Также дети должны рассказывать своим престарелым родителям о распространенных схемах аферистов и предупредить, чтобы всегда звонили, если к ним наведались или позвонили подозрительные люди. А еще нужно ввести в семье собственное секретное слово-пароль.

— В Украине совсем скоро спадет жара. Синоптики дали прогноз погоды.

— Коронавирус начал «ослабевать». Об этом заявил известный итальянский вирусолог Массимо Клементи.