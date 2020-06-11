Вакарчук во второй раз уходит из Верховной Рады

Главное: Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук уходит из Верховной Рады Украины. Это уже второй раз, когда Вакарчук складывает мандат народного депутата.

Детали: Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук объявил об уходе из Верховной рады. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 11 июня, на брифинге.

В дальнейших его планах — реализация «большого образовательного проекта». При этом в детали он не углублялся.

«Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение», — заявил Вакарчук.

Стоит отметить, что это уже второй раз, когда Вакарчук складывает мандат народного депутата. Так, в 2007 году он прошел в Раду по спискам партии «Наша Украина — Народная самооборона», однако через год добровольно сложил полномочия.

Вместо Святослава Вакарчука в Верховную Раду в качестве нардепа от партии «Голос» зайдет Алина Свидерская. Именно она во время выборов была 19-й в списке и не прошла. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Алина Свидерская — юрист, правозащитница, общественный деятель. Член организации «Профессиональное правительство», которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов.

Напомним, Святослав Вакарчук 16 мая 2019 года представил партию «Голос», с которой он пошел на парламентские выборы-2019. По итогам выборов партия получила 5,82% голосов, получив при этом 17 мандатов в парламенте.

В тему: 16 мая 2019 года музыкант Святослав Вакарчук презентовал свою партию «Голос» и заявил, что идет на выборы в Раду.