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Митрополит Антоний назвал необходимое условие для достижения духовного совершенства

Митрополит Антоний назвал необходимое условие для достижения духовного совершенства

Главное: Благодаря покаянию человек приближается к Богу. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Покаяние как глубинное изменение человека — необходимое условие для того, чтобы возрастать духовно.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал митрополит Антоний (Паканич).

«Без покаяния нет добродетелей, есть только лишь страсти. Любой талант без покаяния может служить злу, а не добру. Любое дело без покаяния не способно принести добрый плод. Человек горделиво приписывает все заслуги себе, обесценивая этим в глазах Бога свой труд», — отметил митрополит Антоний.

По его словам, важно не просто читать тексты молитв, а осознанно общаться с Богом, понимая свое несовершенство.

«Смысл любой молитвы — покаяние. И нет у нее других целей. Все молитвы — это образец личного покаяния подвижника, святого, силы его духа, который мы впитываем, эта та высота, к которой мы стремимся. Вычитывание молитв без сокрушенного сердца — трата времени и самообман. Такая молитва может скорее быть во грех, нежели во спасение», — подчеркнул владыка.

Благодаря покаянию человек приближается к Богу.

«В заповедях блаженства есть одно четкое указание на то, кто может видеть Бога, общаться с ним: „Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят“. Без покаяния бессмысленно искать Бога. Покаяние — дверь к Богу. Только через нее можно приблизиться к Нему», — заключил управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Антоний рассказал о том, какие современные угрозы существуют для Церкви.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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