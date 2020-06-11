На Херсонщине сильно избили 7-месячную девочку и бросили в доме одну

Главное: В Херсонской области соцработница во время посещения семьи обнаружила сильно избитую семимесячную девочку. При этом родителей ребенка в доме не было.

Детали: В среду, 10 июня, утром в Олешковское отделение полиции (Херсонская область) позвонила социальная работница из службы по делам детей и рассказала, что во время посещения семьи в с. Подо-Калиновка обнаружили семимесячную девочку с многочисленными гематомами. Как сообщают «Факты», при этом родителей дома не было.

Ребенка сразу доставили в Олешковскую центральную районную больницу, а по адресу проживания этой семьи выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

В больнице у младенца диагностировали перелом руки и оказали необходимую помощь. Затем отправили в Херсонскую детскую областную клиническую больницу, где она будет полностью обследована.

По словам и. о. начальника Олешковского отделения полиции Виталия Бондаря, эта семья уже несколько лет находится на учете в службе по делам детей. Старшего сына инспекторы изъяли из семьи несколько лет назад из-за систематического избиения отцом.

Тогда в отношении мужчины было открыто уголовное производство по статье «Побои и истязания» и суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Но приговор в отношении мужчины еще не вступил в законную силу.

Теперь же открыли новое производство. Родителей малышки разыскивают, а ее саму соцслужба готовится изъять из этой семьи.

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