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Архиерей УПЦ объяснил, что поможет улучшить отношения в семье после выхода из карантина

Архиерей УПЦ объяснил, что поможет улучшить отношения в семье после выхода из карантина

Главное: Карантин помог увидеть факт разобщения в семьях. Необходимо приложить усилия для восстановления коммуникативных навыков между людьми. Об этом рассказал епископ УПЦ Виктор.

Детали: Период вынужденной изоляции во время пандемии показал, что общество не просто страдает от коммуникативной проблемы, а живет без полноценного общения.

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«До карантина внутренне-семейная коммуникация ограничивалась несколькими словами утром и рядом фраз вечером. Вся семья встречалась вместе только вечером, да и то на короткое мгновение, предоставляя предпочтение не живому общению, а молчаливому пребыванию перед монитором компьютера, экраном телевизора или с телефоном в руках.  Казалось, что все нормально, так живут все и ничего необычного не происходит. Однако, во время карантина стало понятно, что тот уровень коммуникации, на котором находилось большинство из нас еще три месяца назад, нельзя назвать «нормальным»- подчеркнул епископ Виктор.

По его словам, «за это время не раз приходилось слышать, как муж или жена жалуются друг на друга, что у них разные интересы или не о чем разговаривать».

Епископ Виктор призвал обратить внимание на улучшение коммуникации с родными, поскольку именно гармоничное общение внутри семьи влияет на все сферы жизни человека.

«Мы, действительно, не умеем быть вместе, не умеем поддерживать необходимый уровень общения внутри своих семей. Безусловно, нам стоит задуматься над тем, как улучшить свои личные коммуникативные возможности. Во многих случаях придется вообще учиться контактировать чуть ли не с нуля. Однако, опускать руки и отчаиваться не стоит. Ибо, если мы можем диагностировать болезнь, то есть большую надежду на окончательное оздоровление», - отметил владыка.

Он заявил, что «карантин помог нам увидеть не только факт существования проблемы общения, но и указал на ее размер, а уже от человека зависит то, насколько правильные выводы он сделает».

Епископ Виктор объяснил, что поможет преодолеть кризисы.

«Большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на определенном этапе нашей жизни, со временем превращаются в новые вызовы, преодолев которые мы становимся лучше, сильнее и мудрее. Для этого существуют несколько условий, без которых проблемы останутся проблемами и никогда не превратятся в вызовы. Это смирение, терпение и благодарность Богу. Невозможно прийти к правильным выводам, имея разрушительный или отрицательный фундамент. Иными словами, трансформация проблемных эпизодов в позитивные вещи происходит тогда, когда человек не ищет виновных, не ропщет на обстоятельства, а учится быть благодарной Богу за все», - заключил архиерей.

В тему: Ранее архиепископ УПЦ назвал три главных урока, усвоенных верующими во время карантина

Тэги: семья, новости православия, епископ Виктор

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