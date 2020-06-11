В Украине зафиксирован новый антирекорд заболевания коронавирусом за сутки

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 689 новых случаев заболевания коронавирусом. Это является новым антирекордом в стране.

Детали: По состоянию на сегодняшнее утро, 11 июня, в Украине зафиксированы 689 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, это новый антирекорд по коронавирусу в стране.

Всего с начала пандемии в Украине этой инфекцией заразились 29 070 человек.

Вместе с тем, за минувшие сутки зафиксирован 21 летальный случай, при этом выздоровели от коронавируса 372 человек, почти в половину меньше, чем тех, кто заразился.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область, где зафиксировано 3793 случаев COVID-19 и Киев, где 3671 инфицированный.

В тему: Несмотря на то, что в Европе ситуация с коронавирусом улучшается, в целом в мире все наоборот. За одни сутки число новых случаев COVID-19 превысило 136 тысяч.