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В Сумской области дети утонули в пруду

В Сумской области дети утонули в пруду

Главное: В Сумской области утонули два несовершеннолетних. Известно, что дети были 2004 и 2006 годов рождения.

Детали: В пгт Знобь-Новгородское Сумской области в среду, 10 июня, произошла трагедия. По данным ГСЧС, в местном пруду утонули два ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

Их тела со дна достали сотрудники полиции.

Сейчас проводится следствие и выясняются причины ЧП.

В тему 10 июня 2020 года сообщалось, что в Бердянске молодого парня и трех детей унесло в море на резиновом матрасе.

11 февраля 2020 года стало известно, что в Киеве в армейском бассейне погиб мужчина.

Тэги: общество, ЧП, дети, регионы, Сумская область, утонул, новости Украины

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