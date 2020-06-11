В Сумской области дети утонули в пруду

Главное: В Сумской области утонули два несовершеннолетних. Известно, что дети были 2004 и 2006 годов рождения.

Детали: В пгт Знобь-Новгородское Сумской области в среду, 10 июня, произошла трагедия. По данным ГСЧС, в местном пруду утонули два ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

Их тела со дна достали сотрудники полиции.

Сейчас проводится следствие и выясняются причины ЧП.

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