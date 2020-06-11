Итальянский вирусолог заявил, что коронавирус начал «ослабевать»

Главное: Коронавирус начал «ослабевать». Об этом заявил известный итальянский вирусолог Массимо Клементи.

Детали: Известный итальянский вирусолог и проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи заявил, что коронавирус начал «ослабевать». Его цитируют российские СМИ.

В частности, медик сообщил, что «еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов».

По его словам, «речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких, также увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому».

Вирусолог говорит: «Выяснилось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая. Этот результат имеет очень большое значение».

Итальянец добавил: «Улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки, предположительно означает, что сам коронавирус ослабевает».

Медик также сказал: «Достаточно скоро новый вирус настолько ослабнет, что как и другие коронавирусы будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания. Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет».

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