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12 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

12 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 12 июня — 164-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 30 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 12 июня будет в 04:47:40, заход в 21:10:45. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 23 минут.

12 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 20.89. Сегодня Луна будет убывающая. Процент освещенности Луны — 63.3%. Заход Луны будет в 11:37:23.

Какой церковный православный праздник отмечается 12 июня

Сегодня, 12 июня, православные чтят:

— память преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской (383);

Исаакий исповедник

Исаакий исповедник

— память священномученика Василия Смоленского, пресвитера (1942);

— память (день рождения) благоверного князя Александра Невского.

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 12 июня

12 июня на международном уровне отмечается:

— Всемирный день борьбы с детским трудом.

12 июня также отмечается:

— в Бразилии — День влюблённых,

— в России — День России,

— в Парагвае — День мира,

— в Туркмении — День науки,

— на Филиппинах — День независимости,

— в Финляндии — День Хельсинки.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 12 июня:

— День красной розы;

— День Ловинга (Loving Day). Отмечается в США. Это неофициальный праздник в честь принятия Верховным судом Соединенных Штатов постановления Верховного суда 1967 года «Ловинг против Вирджинии», где упразднили запреты на межрасовые браки. Loving Day — самый большой межрассовый праздник в Соединенных Штатах;

Loving Day

— День Супермена. Этот герой комиксов был создан в 1933 году писателем и художником по имени Джо Шустер и Джерри Сигелем.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 12 июня

12 июня в Украине отмечают День работников фондового рынка. Этот праздник был учрежден в 2008 году, чтобы отметить значимость сотрудников фондового рынка, работа которых влияет на экономические реформы и инвестиционный климат в государстве.

12 июня в Украине родились такие известные люди:

— певица Евгения Мирошниченко (1931),

— общественн6ый и церковный деятель Онуфрий Криницкий (1791).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 12 июня

12 июня 1664 года североамериканский город Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк.

12 июня 1776 года Виргиния стала первым американским штатом, принявшим Декларацию о правах.

12 июня 1815 года в результате вследствие интриг банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения. Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций. Как известно, клан Ротшильдов тесно связан с масонами.

12 июня 1849 года Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз.

12 июня 1867 года образована Австро-Венгерская империя.

12 июня 1897 года Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

12 июня 1898 года — день провозглашения независимости Филиппин.

12 июня 1909 года поднялся в воздух первый аэроплан с пилотом и двумя пассажирами, «Блерио XII». На нём Луи Блерио совершил полёт вместе с Альберто Сантос-Дюмоном и Андре Фурнье.

12 июня 1920 года состоялось официальное открытие Панамского канала.

В ночь на 12 июня 1937 года по «делу Тухачевского» были расстреляны советские военачальники: М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Корк и др.

12 июня 1955 года в Якутии было открыто первое крупное месторождение алмазов.

12 июня 1966 года в Киеве была начата успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.

троллейбусный поезд Веклича

Поезд из двух троллейбусов Škoda 9Tr соединенных по системе Владимира Веклича с усовершенствованным поворотно-сцепным устройством

12 июня 1967 года был запущен космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.

12 июня 1990 года в СССР законом «О печати и других средствах массовой информации» отменена цензура.

12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран Президентом РСФСР.

12 июня 1994 года Австрия референдумом приняла решение о вступлении в Европейский союз.

12 июня 2008 года жители Ирландии на референдуме отвергли Лиссабонский договор — облегчённый вариант Евроконституции.

12 июня 2018 года состоялась первая в истории встреча на высшем уровне глав КНДР и США.

Народные приметы, традиции и праздники 12 июня

12 июня в народе отмечается Змеиный праздник (читайте с тему статью «В Украине открылась первая змеиная ферма»). Считалось, что спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь.

На Руси было поверье, что 12 июня «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу». Убивать гадов было очень опасно: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред

На Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Поэтому, многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня. Ему приписывали свойство гнать змей.

Также верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, все съедят и вскоре умрут.

Считалось также, что ясень был способен лишить гада силы и возможности кусаться. Таким же свойством наделяли изумруд — хотя этот камень был доступен далеко не всем.

Змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз. Змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег.

Наши предки 12 июня также наблюдила за пауками. Если пауки усиленно работают в этот день, значит погода будет меняться. В это же время цветут шиповник и жасмин.

Именинники 12 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Исаакий,

— Василий.

Тэги: праздник, история, змея, календарь

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