Население самого крупного города мира перевалило за 14 миллионов человек

Главное: Население японского Токио перевалило за 14 миллионов человек. Это самый крупный город по данному показателю в мире.

Детали: Численность населения японского Токио (не считая пригородов) превысила 14 миллионов человек, о чем в четверг, 11 июня, сообщает городская служба статистики.

Напомним, что площадь города составляет 2 193,96 квадратных километра и он занимает лишь 45-е место по данному показателю, однако Токио является самым населенным мегаполисом нашей планеты.

В сообщении властей города говорится: «Большое количество университетов и компаний, а также относительно высокий по сравнению с другими регионами уровень зарплат делает Токио притягательным для молодежи. Этой тенденции не смогло помешать и распространение коронавируса».

Примечательно, что еще в 1962-м году население Токио перевалило за 10 миллионов человек.

В тему 30 марта 2020 года стало известно, когда пройдет Олимпиада в Токио, которую перенесли из-за коронавируса.

22 октября 2019 года сообщалось, что новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского.