В лесу Харьковской области пьяный мужчина взорвался на гранате

Главное: В Харьковской области мужчина подорвался на гранате. Он был пьян.

Детали: Вечером среды, 10 июня, в пгт Краснопавловка Харьковской области произошла трагедия. По данным полиции, в районе лесополосы подорвался на гранате 45-летний мужчина.

Выяснилось, что погибший проживал в пгт, он был пьян, где-то раздобыл гранату и пошел в лес «поиграть» с ней. Бедолага скончался на месте инцидента.

Сейчас проводится следствие.

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