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В лесу Харьковской области пьяный мужчина взорвался на гранате

В лесу Харьковской области пьяный мужчина взорвался на гранате

Главное: В Харьковской области мужчина подорвался на гранате. Он был пьян.

Детали: Вечером среды, 10 июня, в пгт Краснопавловка Харьковской области произошла трагедия. По данным полиции, в районе лесополосы подорвался на гранате 45-летний мужчина.

Выяснилось, что погибший проживал в пгт, он был пьян, где-то раздобыл гранату и пошел в лес «поиграть» с ней. Бедолага скончался на месте инцидента.

Сейчас проводится следствие. 

В тему 15 мая 2020 года сообщалось, что в киевском супермаркете мужчина угрожал взорвать гранату за просьбу надеть маску.

24 апреля 2020 года стало известно, что на Донбассе боец ВСУ из «калаша» расстрелял собутыльников.

Тэги: общество, граната, ЧП, регионы, Харьковская область, новости Украины

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