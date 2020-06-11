Уже завтра в Голливуде возобновят съемки кино после карантина

Главное: Уже с 12 июня Голливуд вновь начнет снимать кино. Разрешение на работу дали власти Лос-Анджелеса.

Детали: С пятницы, 12 июня, киностудии Голливуда вернутся к работе по производству фильмов. Разрешение начать процесс после карантина из-за пандемии коронавируса дали власти Лос-Анджелеса.

По данным местных СМИ, информацию озвучила глава департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.

Также открываются зоопарки, спортзалы, кемпинги и аквариумы.

В тему 8 января 2020 года букмекеры назвали актеров, которые могут заменить Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда.

13 ноября 2019 года сообщалось, что в США хотят снять продолжение легендарного сериала «Друзья».