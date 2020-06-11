Жара спадет: синоптики рассказали украинцам о погоде на следующей неделе

Главное: В Украине совсем скоро спадет жара. Синоптики дали прогноз погоды.

Детали: В следующий понедельник, 15 июня, жара в Украине спадет. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Западные и южные области страны, а также Крым продолжат поливать дожди. На остальной территории Украины должно быть сухо.

Днем по стране обещают 21-28 тепла, а ночью плюс 14-19. Относительная жара сохранится лишь в некоторых южных регионах.

В Киеве будет облачно, но сухо. Днем ожидается плюс 22-24, а ночью 15-17.

Карта погоды в Украине на 15 июня 2020 года:

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