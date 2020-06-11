В России хотят проводить профилактику коронавируса с помощью… пиявок

Главное: В России для профилактики коронавируса хотят использовать пиявок. Рекомендации подготовили в Думе.

Детали: Российская Дума подготовила рекомендации по профилактике коронавируса. Как пишут местные СМИ, они включают в себя весьма странные и альтернативные методы.

Так, для профилактики заразы россиянам советуют принимать БАДы, использовать пиявок, подмешивать в пищу куркуму, кориандр, а также делать ингаляции с аромамаслами лаванды и пихты, о чем сообщил первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Российские парламентарии ссылаются на опыт других стран, например – Китая, Кореи, Японии и Индии, где «широко применяют методы традиционной народной медицины».

В Думе говорят: «Тот опыт нам очень важен для профилактики, реабилитации, лечения легких форм коронавируса, мы эти рекомендации направляем в Минздрав, чтобы они рассмотрели и то, что считают нужным, предприняли».

Среди прочего в документе, как говорится в сообщении, «представлены рекомендации по постановке медицинских пиявок, улучшающих кровообращение органов и тканей, которое ухудшается при развитии заболевания».

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