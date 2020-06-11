В Москве от коронавируса скончался известный писатель-сатирик

Главное: На 79-м году жизни скончался известный писатель-сатирик Анатолий Трушкин. По словам близких, причиной смерти стали последствия коронавируса.

Детали: Сегодня, 10 июня, в Москве на 79-м году жизни скончался известный писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Об этом сообщает РБК.

По словам сына Никаса Сафронова и друга семьи Луки Затравкина, причиной смерти стали последствия коронавируса. Болезнь длилась около месяца и проходила в тяжелой форме. Часть времени Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ.



Во время эпидемии Трушкин находился на самоизоляции, но все равно в начале мая заразился коронавирусом. Сатирик несколько дней не обращался за медицинской помощью. В результате жена Трушкина Наталья переболела коронавирусом дома, а сам сатирик попал в реанимацию.



«Он звонил три дня назад Никасу Сафронову. Анатолия Трушкина перевели в палату, и никто не ожидал, что его снова отправят в реанимацию. Врачи боролись до последнего, но на сегодняшний день лекарства от этой болезни нет», — сказал Затравкин.



Родился Трушкин в 1941 году в Челябинске, куда его семья была эвакуирована из Подмосковья. Какое-то время он работал инженером, однако в 33 года окончил Литературный институт, устроился редактором на телевидение, а затем начал писать юмористические произведения.



Трушкин сам выступал в различных юмористических программах. Его рассказы читали Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и другие.



В тему: 29 мая издание сообщалось, что впервые за три недели в состоянии Трушкина наметилась положительная динамика. Тогда же его перевели из реанимации в обычную палату.

