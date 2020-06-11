В деле о крушении малазийского «Боинга» на Донбассе появился неожиданный свидетель

Главное: Прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по малазийскому «Боингу» MH17 в июле 2014 года вблизи Донецка. Он якобы видел зенитно-ракетную установку, а также сам запуск ракеты.

Детали: В среду, 10 июня, состоялось очередное судебное заседание по делу о крушении малазийского «Боинга» MH17 в июле 2014 года вблизи Донецка. Прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету и теперь хочет заслушать этого анонимного свидетеля, сообщает издание nu.nl.

По данным прокуратуры, свидетель, которого называют X48, присутствовал на месте выстрела и заявил в 2016 году, что видел зенитно-ракетную установку, а также запуск ракеты и след, оставшийся после ее запуска.

По основной версии следствия, самолет был сбит зенитно-ракетной установкой «Бук», которую Россия передала боевикам.

В тему: На заседании, которое состоялось днем ранее, прокуроры показали фотографии перевозки российского «Бука».