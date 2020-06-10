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Под Киевом открыли для посещения «Парк Киевская Русь»

Под Киевом открыли для посещения «Парк Киевская Русь»

Главное: «Парк Киевская Русь» открыт для посещения. Парк расположен в 45 минутах езды от Киева.

Детали: Теперь провести день с пользой для здоровья, весело, познавательно можно в 45 минутах езды от столицы — в музее под открытым небом «Парк Киевская Русь», который уже открыт для посещения.

Настоящее погружение в эпоху Киевской Руси ожидает гостей каждый день. Ведь здесь, на территории более 20 га, на основе научных знаний, в своем реальном размере воссоздается Древний Киев V-XIII веков в пределах его исторического центра, известного как Детинец Киева или Град Владимира.

В Княжестве Киевская Русь вы увидите шедевры реконструкции средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «заборола» (длиной 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, ладью викингов, единственное в Украине действующее осадное орудие — требушет и даже уникальную воссозданную Васильевскую церковь Х века.

Древний Киев — это не обычный музей под открытым небом, а настоящий, живой средневековый город. В Княжестве вы узнаете, какой в действительности была жизнь во времена Киевской Руси. Здесь можно прогуляться по старинным улочкам и попробовать прочитать древние указатели на старославянском языке, услышать скрип тележных колес, уловить запахи деревянных построек. Здесь вы почувствуете себя настоящим жителем Киевской Руси!

В Княжестве вы увидите уникальных лошадей редких древних пород, собранных со всего мира. Представителей некоторых пород больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в Украину в единственном экземпляре.

Желающие продолжить отдых еще на один день, могут остаться на ночь в усадьбе в с. Копачов при предварительном бронировании.

В Княжестве Киевская Русь возрождаются традиционные боевые искусства, такие как средневековый бой, верховая стрельба из лука и джигитовка.
Древний Киев работает в режиме музея под открытым небом, вход разрешен только со средствами индивидуальной защиты (в частности — с респираторами, масками) при соблюдении соответствующих санитарных и противоэпидемиологических норм, в том числе — социальной дистанции.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом — маршруткой Киев-Степок, которая курсирует от ст.метро «Выдубичи», а также с пересадкой: 311 маршруткой до Обухова, а затем маршруткой Обухов-Степок. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

парк киевская русь

В тему: В мае 2020 года мы писали о том, как боролись с эпидемиями в Киевской Руси.

Тэги: Киев, культура, Парк Киевская Русь

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