Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Архиепископ УПЦ назвал три главных урока, усвоенных верующими во время карантина

Архиепископ УПЦ назвал три главных урока, усвоенных верующими во время карантина

Главное: В период карантина верующие получили неоценимый опыт и смогли попытаться осмыслить свою духовную жизнь. Об этом рассказал архиепископ УПЦ Иона.

Детали: В период карантина верующие получили бесценный опыт. 

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт журнала «Фома в Украине», об этом сказал наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Обуховский Иона. 

Архиерей назвал три главных урока, усвоенных верующими во время карантина.

«Период карантина очень многому нас научил. Во-первых, дал удивительный опыт нахождения вне богослужебной жизни Православной Церкви. Мы не могли присутствовать на службах, не могли встречаться, не могли наслаждаться Божественной литургией. И теперь можем себе представить, что чувствовали люди во времена гонений — и далёких от нас, арианских (арианство - одно из ранних течений в христианстве, прим. Центр информации УПЦ), и недавних, времен Советского Союза. Но если мы с вами знали, что наше отсутствие в Церкви временно и через какое-то время мы вновь сюда вернёмся, то в те времена было совершенно непонятно, удастся ли вообще ещё хоть раз в жизни попасть в храм», - сказал владыка Иона.
 
По мнению архиерея, это важный опыт и «его каждому надо осмыслить: каково это, быть без храма; и наоборот, какая радость - пребывать в Церкви во время богослужения».
 
Во-вторых, «мы все получили опыт уединения», отмечает он. 

«Ведь мы много читали о подвижниках, которые уходили в пустыни, жили одни или небольшими общинами, подвизаясь ради Господа. Теперь такой опыт приобрели и мы, живя поодиночке, или будучи заперты в одном помещении в тесном кругу семьи», - продолжил наместник Ионинского монастыря.
 
При этом, по его словам, пользу получили как те, кто живёт сам, так и люди семейные.
 
«Тем, кто оказался в одиночестве, приходилось находить себе занятие, желательно, конечно, духовное, - сказал владыка Иона. - А тем, кто находился в семье, было несколько сложнее, потому что все слабости и немощи наших ближних проявлялись во сто крат больше».
 
«И ещё один бесценный опыт мы получили - постоянное пребывание в памяти смертной. Информирование со всех сторон об опасностях болезни научило нас ежедневно помнить о том, что наша жизнь конечна. И что когда-то, может быть, даже в самое ближайшее время, нам нужно будет предстать на Суд перед нашим Творцом. Такое состояние важно сохранить на всю жизнь - когда ни на минуту не оставляет мысль, что мы ходим под Богом», - отметил архиерей.

В тему: Ранее духовник КДАиС объяснил, что является одной из главных причин кризисов в обществе.

Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

07.06.20 15:48

Наркотический скандал в Павлограде: главе днепровской полиции выдвинули ультиматум?

Автор: Ольга Черная (Днепр), для «Фразы»

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
10.06.20 07:38

Украинский футбол и китайский вирус

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Черты нового мирового порядка близки к рабовладельческому строю
10.06.20 10:16

Черты нового мирового порядка близки к рабовладельческому строю

Автор: Игорь Шнуренко, Завтра

Выбор редакции
Власти Украины наконец-то заговорили о возвращении болельщиков на стадионы. Прозрели после колонки «Фразы»?..
Власти Украины наконец-то заговорили о возвращении болельщиков на стадионы. Прозрели после колонки «Фразы»?..
Власти Украины наконец-то заговорили о возвращении болельщиков на стадионы. Прозрели после колонки «Фразы»?..
Власти Украины наконец-то заговорили о возвращении болельщиков на стадионы. Прозрели после колонки «Фразы»?..
Украинский футбол и китайский вирус
Украинский футбол и китайский вирус
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Офис Генпрокурора сообщил Порошенко о подозрении. Его хотят взять под стражу

Офис Генпрокурора сообщил Порошенко о подозрении. Его хотят взять под стражу
10.06.20 13:46
1086
Последние новости
10.06.20 17:50

Архиепископ УПЦ назвал три главных урока, усвоенных верующими во время карантина
10.06.20 17:23

Духовник КДАиС объяснил, что является одной из главных причин кризисов в обществе
10.06.20 16:48

«Слуги народа» немного «подкинули» денег пенсионерам и детям
10.06.20 16:16

Названы главные дезинформаторы во время пандемии COVID-19
10.06.20 16:05

Митрополит Антоний рассказал о том, какие современные угрозы существуют для Церкви
10.06.20 15:48

В Одесской области мужчина похитил золотые украшения из киота иконы в храме
10.06.20 15:24

В УПЦ объяснили, в чем смысл «сплошных седмиц» перед постами
Фото и Видео
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских
В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских
В Эквадоре эпично извергался вулкан – пеплом засыпало города
В Эквадоре эпично извергался вулкан – пеплом засыпало города
Всплыли подробности загадочной смерти украинской журналистки в Таиланде
Всплыли подробности загадочной смерти украинской журналистки в Таиланде
Кредит МВФ для Украины: стали известны подробности
Кредит МВФ для Украины: стали известны подробности
В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами
В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами
Актера-убийцу Михаила Ефремова отпустили под домашний арест: появилось видео «пьяного» допроса
Актера-убийцу Михаила Ефремова отпустили под домашний арест: появилось видео «пьяного» допроса
Одного из лидеров американских расистов задержали после попытки протаранить темнокожих автомобилем
Одного из лидеров американских расистов задержали после попытки протаранить темнокожих автомобилем
За полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию
За полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию
Американцы заявили, что коронавирус начал свирепствовать в Китае еще в прошлом августе
Американцы заявили, что коронавирус начал свирепствовать в Китае еще в прошлом августе
fraza.ua
Новости блогосферы
07.06.20 21:24

Америку ждет резня чернокожих и гражданская война
06.06.20 12:53

В наше время искушений истинный подвиг - просто остаться человеком и не оскотиниться
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского
04.06.20 19:19

Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав»

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.