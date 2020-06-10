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Митрополит Антоний рассказал о том, какие современные угрозы существуют для Церкви

Митрополит Антоний рассказал о том, какие современные угрозы существуют для Церкви

Главное: Сила Церкви в ее единстве. Те, кто стремятся ее разделить или ожидают от нее подчинения земным законам, не понимают природы Церкви. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Любой призыв к разделению — объявление войны против Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Церковь — в единстве. Антицерковь — в разделении. В Церкви, как в семье — не зря семья считается малой Церковью — подрыв единства ведет к разрухе. Представьте, если происходит разлад в семье или развод. Ведь все идет кувырком. Рушится мир у некогда близких людей. То же самое происходит и в церковной среде. Все попытки отделить Ее части друг от друга — это попытки разрушения Церкви», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что в различные эпохи догматическое учение Церкви подвергалось нападкам.

«Враги преднамеренно пытались исказить истину, разъединить верующих людей и управлять ими. В наше время учение Церкви опять под ударом. Церковь пытаются подчинить земным законам. Люди по неразумию своему забыли, что Церковь Христова не от мира сего, Она не только земного происхождения, но и Небесного», — подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, «видеть в Церкви исключительно человеческую природу, стремиться нивелировать надмирность и сверхъестественность, присущую Ей, — страшное заблуждение».

Архиерей напомнил, что Церковь никогда не будет изменять свое учение в угоду временным требованиям, поскольку все временное исчезнет, а истина — вечна.

«Безусловно, самой Церкви разрушения не страшны. Церковь — неуничтожима. Она стояла и выстоит до скончания века, а вот люди, отлученные от Церкви, разделенные, обманутые будут страдать и мучаться», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, чем опасны самолюбие и гордыня.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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