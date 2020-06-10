Названы главные дезинформаторы во время пандемии COVID-19

Главное: В Еврокомисии назвали две страны, которые во время пандемии COVID-19 больше всех занимаются дезинформацией. Эти страны — Россия и Китай.

Детали: Во время пандемии COVID-19 Российская Федерация и Китай проводят масштабные кампании по дезинформации. Об этом сообщила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, передает Bloomberg.

По ее словам, обе страны входят в число иностранных игроков, которые стремятся подорвать демократические дебаты и повысить свой имидж.

«Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления», — заявила она, добавив при этом, что пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред.

Также отмечается, что Евросоюз усилит помощь независимым СМИ и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.

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