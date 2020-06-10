В УПЦ объяснили, в чем смысл «сплошных седмиц» перед постами

Главное: Сплошные седмицы - особые недели, когда согласно церковным правилам, нет поста и можно есть все продукты, установлены Церковью, чтобы помочь человеку адаптироваться к предстоящему посту. Об этом рассказал священник УПЦ Андрей Чиженко.

Детали: Церковь установила сплошные седмицы перед постами для помощи человеку в духовной жизни.

Сплошной седмицей (от слова «семь», семь дней недели) называется неделя, в которой нет однодневных постов в среду и пятницу, когда согласно церковным правилам, можно есть все продукты.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Сплошные седмицы установлены, чтобы добиться нескольких целей, так сказать, в комплексе. С одной стороны – в продуктовом отношении накопить силы на пост или, наоборот, немного утешиться после продолжительного поста, как например, на Светлой седмице или святках. С другой стороны – дать человеку возможность расслабиться перед длительным и усиленным духовным подвигом: своеобразный привал перед походом или сражением. С третьей стороны – не дать нам возможности упасть в прелесть и мнить о себе, что мы «великие» постники и аскеты», - объяснил священник.

Он рассказал, что сплошная седмица после Святой Троицы, связана еще с тем, что Пятидесятница по своему значению сравнивается с Пасхой и готовит верующих к Петровому посту.

«Будем же радоваться и веселиться, и праздновать день рождения Матери Церкви, и возвеличивать-славословить нашего Утешителя. Будем же с Божьей помощью копить силы на Петров пост, который в этом году начинается с 15 июня и продолжается до 12 июля. Этот пост нестрогий. Можно вкушать рыбу, кроме сред и пятниц. Но главное, конечно, исповедоваться, причащаться Тела и Крови Христовых, посещать богослужения, усилить молитвенное правило, творить добрые дела. Ведь пост – это шажочек, с помощью которого мы приближаемся к Богу», - заключил клирик УПЦ.

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