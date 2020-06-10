Власти Украины наконец-то заговорили о возвращении болельщиков на стадионы. Прозрели после колонки «Фразы»?..

Главное: В Украине могут разрешить футбольным болельщикам посещать матчи на стадионах. Об этом заговорили власти страны.

Детали: В Украине заговорили о том, чтобы разрешить болельщикам посещать футбольные матчи. Так совпало, что произошло это после выхода критической колонки на «Фразе», где анализировался данный вопрос.

Так, уже через несколько часов у себя в «Фейсбуке» отреагировал президент УАФ Андрей Павелко, который, среди прочего, сообщил: «После восстановления соревнований Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов. Опыт некоторых стран Европы показывает, что в регионах, где смягчен карантин, это возможно. На данном этапе речь идет о формате заполнения стадионов не более чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет важной победой».

Он добавил, что «печальный пример «Карпат» напоминает, что пандемия еще не остановлена. Поэтому стоит быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям Минздрава».

По его словам, УАФ «направила предложение по смягчению карантина на стадионах министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины».

Андрей Павелко заявил: «Сейчас главная задача – создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола, журналистам работать на матчах, а болельщикам поддерживать любимые команды. Это очень важно и для СМИ, и для фанатов, и для клубов, и для всего украинского футбола».

На данный призыв ответил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Чиновник сообщил: «Мы отслеживаем ситуацию в Европе. Матчи Бундеслиги возобновились без болельщиков, не будет их в Испании, Италии. С 19 июня в Польше зрителям будет разрешено присутствовать, на трибунах при условии заполнения стадиона не более чем на 25%. Также разрешили посещать футбол в Венгрии, где фанаты могут занимать каждое четвертое место на трибунах».

Он добавил: «Мы ориентируемся на Польшу и будем общаться с нашими польскими коллегами, отслеживая ситуацию. Решение примем позднее, но пока футбольные матчи в Украине будут проходить без зрителей».

В тему 10 июня 2020 года Андрей Шахов опубликовал материал о том, почему в Украине играют футбол без зрителей.