Депутат, в чьей квартире прогремел взрыв, умер в больнице

Главное: В больнице на Днепропетровщине после взрыва в квартире умер депутат Новомосковсковского горсовета Андрей Александрович. В полиции говорят, он хотел покончить с собой.

Детали: В больнице от полученных травм (в результате взрыва в собственной квартире) скончался 39-летний депутат Новомосковсковского горсовета (Днепропетровская область) Андрей Александрович. Об этом сообщает «Днепр оперативный».

«Было сильное задымление. Квартира была полностью охвачена огнем. Со слов свидетелей, перед пожаром они слышали хлопок. Хлопок мог быть в результате каких-либо неправильных действий во время пользования газом и любыми другими вспыхивающими средствами», — сообщил начальник штаба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Олег Кушнирук.

В Нацполиции рассказали, что хозяин загоревшейся после взрыва квартиры накануне говорил знакомым, что собирается покончить с собой, поэтому главная версия полиции — самоубийство.

«Там были соответствующие сведения, которые дали нам основания полагать, что это попытка самоубийства. По предварительным выводам экспертов, взрыв произошел в результате утечки газа», — заявила пресс-секретарь ГУНП Днепропетровской области Анна Старчевская.

В тему: В многоэтажном доме в городе Новомосковск (Днепропетровская область) прогремел взрыв в одной из квартир, хозяином которой является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Александрович.