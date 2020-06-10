Зеленскому грозит серьезный штраф за посещение кафе в Хмельницком

Главное: На президента Украины Владимира Зеленского составили админпротокол за посещение кафе в Хмельницком 3 июня. Теперь ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Детали: Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол на президента Украины Владимира Зеленского в связи с нарушением карантина из-за посещения кафе в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отметили в ведомстве, штрафы также были выписаны владельцу заведения и другим посетителям, которые были в составе делегации главы государства. По словам правоохранителей, владелец заведения возобновил работу внутренних залов кафе, где обслужили посетителей, несмотря на запрет.

«В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе — президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишин», — сообщили в МВД.

Админпротоколы будут переданы на рассмотрение суда. Нарушителям карантина грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

В тему: 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский в составе делегации посетили одно из местных кафе, где выпили кофе.

При этом работу залов ресторана в Украине разрешили лишь с 5 июня.