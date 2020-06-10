Офис Генпрокурора сообщил Порошенко о подозрении. Его хотят взять под стражу

Главное: Петру Порошенко сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Детали: Сегодня, 10 июня, Офис Генпрокурора сообщил о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о незаконном назначении бывшим главой государства заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению Генерального прокурора прокуроры Офиса Генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины», — отметили, в частности, в ведомстве.

По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания «явно преступного приказа» склонил военное должностное лицо — председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий — умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

«Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в пресс-службе.

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