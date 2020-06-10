Один из сильнейших футбольных клубов Украины может прекратить существование

Главное: Луганская «Заря» испытывает серьезные проблемы с финансированием и может прекратить существование. Спасти команду может попадание в групповой этап Лиги Европы.

Детали: Один из сильнейших в последние годы футбольных клубов Украины — луганская «Заря» испытывает серьезные финансовые проблемы и может прекратить свое существование. Об этом сообщает «Трибуна».

Владелец клуба Евгений Геллер не финансирует клуб с 2014 года. Сейчас же перед игроками частично погашена зарплата благодаря тому, что бразильский «Крузейро» перевел часть денег за трансфер Виллиана Гомеса.

Для того, чтобы продолжить существование, луганскому клубу необходимо как минимум выйти в групповой этап Лиги Европы, чтобы получить премиальные от УЕФА.

Сейчас же «Заря» борется не только за Лигу Европы, но и за попадание в Лигу чемпионов. После 25 туров УПЛ команда Виктора Скрипника делит 2-3-е место в УПЛ с «Динамо» Киев: у клубов по 49 очков в активе. Следующий матч в чемпионате эти команды проведут между собой.

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