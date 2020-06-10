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Главные новости за 10 июня 2020 года

Главные новости за 10 июня 2020 года

- Уже в четверг, 11 июня, Украина может получить первый транш МВФ на 2,1 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

- В Украине поднимут социальные выплаты. Увеличения коснутся детей и пенсионеров.

- Украинский боксер Александр Гвоздик решил завершить карьеру. Спортсмен повесил перчатки на гвоздь в возрасте 33 лет.

- Украинцы увидят кольцеобразное солнечное затмение. Оно будет наблюдаться 21 июня.

- Предложения премьер-министра Израиля чипировать детей, возвращающихся в школы и детские сады после снятия блокировки из-за коронавируса, вызвало гневную критику населения страны и экспертов.

- Российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, отправили под домашний арест. Появилось видео его первого допроса.

Тэги: общество, мир, регионы, новости Украины

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