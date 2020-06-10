«Слуги народа» немного «подкинули» денег пенсионерам и детям

Главное: В Украине поднимут социальные выплаты. Увеличения коснутся детей и пенсионеров.

Детали: В партии «Слуга народа» заявили, что Верховная Рада увеличила размер социальных выплат отдельным категориям населения. Речь идет о пенсионерах и детях.

Парламентарии говорят, что ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ теперь составит 1 100 гривен.

Кроме этого, как сказано в сообщении, увеличилась помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. В частности: до 6 лет – 6 226,5 гривны, а также от 6 до 18 лет – 7 763 гривны.

Также были увеличены выплаты для детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство: до 6 лет – 4 447,5 гривны и от 6 до 18 лет – 5545 гривен.

Нардепы говорят, что выплатят «одноразовую поворотную помощь» малообеспеченным семьям на возвратной основе через два года. Уточняется, что «размер такой выплаты составляет почти 70 тысяч гривен», а деньги люди «смогут использовать на развитие собственного дела».

В тему 4 июня 2020 года депутаты зафиксировали понятие «вора в законе» в Уголовном кодексе. И украинском языке.

3 июня 2020 года сообщалось, что в Украине начнут штрафовать пешеходов-нарушителей.