Люди создали идеальные условия для эпидемий, — ученые

Главное: Ученые рассказали о том, что человечество создало идеальные условия для передачи опасных болезней из дикой природы людям. Не исключено, что в будущем нас ждет пандемия нового заболевания.

Детали: Люди создали «идеальные условия» для того, чтобы заболевания из дикой природы передавались человеку с последующим их распространением по всему миру. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на исследование специалистов из Ливерпульского университета, пишет Lenta.ru.

По мнению экспертов, активная трансформация экосистем, в частности вырубка лесов, способствует заражению людей новыми вирусами.

«За последние 20 лет мы столкнулись с шестью масштабными угрозами. Среди них — тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп, а также коронавирус. Мы избежали серьезных последствий пяти из них, однако в шестой раз нам не удалось сделать этого», — отметил профессор Мэттью Бейлис.

Ученые считают, что вполне вероятно, в будущем может начаться пандемия нового заболевания. Именно поэтому специалисты разработали систему, которая анализирует обширную информацию об известных болезнях и выявляет, какие из них могут представлять опасность для человечества.

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