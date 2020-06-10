Совсем скоро украинцы увидят уникальное кольцеобразное солнечное затмение

Главное: Украинцы увидят кольцеобразное солнечное затмение. Оно будет наблюдаться 21 июня.

Детали: В 9-40 утра по Киеву, в воскресенье, 21 июня, украинцы увидят кольцеобразное солнечное затмение. Оно будет видно во многих регионах планеты, а лучше всего его можно будет наблюдать в восточной Африке.

Как говорят астрономы, кольцеобразное солнечное затмение 137 сароса с максимальной фазой 0,9940 и будет хорошо видно на севере Индии в штате Уттаракханд, а максимальная длительность полной фазы составит 38 секунд, когда ширина «кольца» будет незначительной.

На территории Украины оно будет видно как частное.

Ученые говорят, что подобное явление – это повторение через сарос кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2002 года в районе Тихого океана.

Примечательно, что следующее затмение данного сароса произойдет лишь 13 июля 2037 года в районе Южной Америки, Атлантики и Африки.

В тему 17 июля 2019 года сообщалось, что украинцы смогли насладиться частичным лунным затмением.

3 июля 2019 года в Южной Америке наблюдали полное солнечное затмение: впечатляющее видео.