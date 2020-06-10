В Израиле собрались чипировать детей

Главное: Предложения премьер-министра Израиля чипировать детей, возвращающихся в школы и детские сады после снятия блокировки из-за коронавируса, вызвало гневную критику населения страны и экспертов.

Детали: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил министерству здравоохранения использовать новые технологии, чтобы приспособиться к новым реалиям в связи с поэтапным снятием блокировки коронавируса. Нетаньязу считает, что каждый человек, и прежде всего дети, должны быть оснащены датчиками (чипами) приближения.

Если человек слишком близко приближается к другому, то чип должен подавать сигнал тревоги, как это происходит с некоторыми моделями автомобилей.

Эксперты считают, что проблематично имплантировать такие устройства более чем миллиону школьников, чтобы ученики находились на расстоянии двух метров друг от друга, пишет ДеньТВ со ссылкой на Jerusalem Post.

Также эксперты считают, что, внедряя чипы детям, власти преследуют цель не заботы о них, а получения государственными и негосударственными структурами различной информации о людях. Детей хотят с детства приучить к полному контролю за ними, чего уже нельзя сделать со взрослыми.

Кроме того, доступ к информации о месте нахождения и маршруте передвижения чипированного ребенка может быть не только у родственников, но и у злоумышленников, например педофилов, что создает опасность для несовершеннолетнего.

Многие израильтяне возмущены планами правительства.

В конце марта «Едиот Ааронот» сообщил, что на секретной базе данных «Шин Бет» («Агентство безопасности Израиля») хранится информация обо всех израильских гражданах и большинстве палестинцев с Западного берега. Данные, отслеживаемые агентством безопасности, включают в себя маршруты передвижения, телефонные звонки и текстовые сообщения.

Также израильская пресса пишет, что компания Microchips, при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, разрабатывает имплантируемые долгосрочные препараты, предотвращающие беременность у женщин и провоцирующие бесплодие у мужчин.

В тему: 8 июня 2020 года мы писали, что на сайте Зеленского появилась петиция с требованием запретить чипизацию населения Украины на законодательном уровне.