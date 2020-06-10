В Бердянске молодого парня и трех детей унесло в море на резиновом матрасе

Главное: В Бердянске произошло ЧП. Тут трех детей и одного взрослого унесло на резиновом матрасе в открытое море, но все обошлось благополучно.

Детали: Днем понедельника, 8 июня, в Бердянске произошло ЧП на пляже: тут в открытое море унесло резиновый матрац, на котором находились трое детей (десяти, тринадцати и пятнадцать лет) и 23-летний парень.

В ГСЧС говорят, что инцидент произошел на побережье Азовского моря в районе пляжа «Малибу».

Людей занесло на семьсот метров от берега.

К счастью, их вовремя заметили и вернули на берег спасатели-водолазы. Все они – местные жители. Никто не пострадал.

В тему 16 марта 2020 года сообщалось, что девушка Бонда из Бердянска заразилась коронавирусом.

30 июля 2019 года стало известно, что на популярном курорте в Запорожской области развелась опасная зараза.